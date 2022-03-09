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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Вторгнення РФ в Україну: окупанти втратили понад 12 тисяч осіб

Вторгнення РФ в Україну: окупанти втратили понад 12 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 87766 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії з 24.02 до 09.03 орієнтовно такі:

особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 317 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1070 од.,
артилерійських систем – 120 од.,
РСЗВ - 56 од.,
засоби ППО - 28 од.,
літаків – 49 од.,
гелікоптерів – 81 од.,
автомобільної техніки - 482 од.,
кораблів - 3 од.,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.

Нагадаємо

Сьогодні, 9 березня, 14 доба протистояння України вторгненню РФ. Тривають активні бої на північному та північно-західному напрямках, а також на півдні. До української армії долучилася інтернаціональна оборона.

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