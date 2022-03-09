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Захоплені окупанти розповіли, що перед вторгненням у них забрали телефони та документи

Захоплені окупанти розповіли, що перед вторгненням у них забрали телефони та документи

Київ • УНН

 • 100990 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Захоплені в полон російські оккупанти кажуть, що перед початком вторгнення в Україну у них забрали засоби зв'язку та документи. Про це під час пресконференції розповів один із полонених, Сергій Галкін, який служив за контрактом у 15-й окремій мотострілецькій бригаді, пише УНН.

Цитата

«23 числа о 10 годині ранку командир бригади підполковник Марушкін, вишикувавши весь особовий склад, де розташовувалася техніка всієї бригади у повному складі, на загальному шикуванні довів наказ верховного головнокомандувача президента РФ Володимира Путіна про наступ на Україну, захоплення столиці Києва, а також захист нібито населення від фашизму та тиранії, які присутні в Україні», - сказав він.

За словами полоненого, спочатку повідомлялося, що військові їдуть на спільні навчання із Білоруссю.

«Дали команду командирам рот, довели, щоб у нас забрали повністю телефони, документи, військові квитки, посвідчення особи, стільникові телефони різних моделей і різних марок, щоб усе це було укомплектовано в ящики і складено невідомо де, заховано від нас. Особовий склад поцікавився, навіщо це робиться. Сказали: щоб ви не могли нічого нікуди повідомити, щоб не було жодного витоку інформації», - додав захоплений окупант.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч людей.

Українські Національні Новини

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