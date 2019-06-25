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Захваченные возле Керчи украинские корабли исчезли из порта – СМИ

Киев • УНН

 • 11205 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Украинские военные катера “Никополь” и “Бердянск”, а также буксир “Яны Капу”, захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов “Генмол” в Керчи, где они находились последние месяцы. Об этом сообщает “Крым.Реалии”, передаёт УНН.

Захваченные возле Керчи украинские корабли исчезли из порта – СМИ

Так, издание сообщает, что накануне получила фотографии акватории порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи, на которых украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

Сообщается, что в то время на территории порта еще находился буксир “Яны Капу”, захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов “Генмол” также уже отсутствовал.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские силовики переместили их в Керчь.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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