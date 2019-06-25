Захоплені біля Керчі українські кораблі зникли з порта - ЗМІ

КИЇВ. 25 червня. УНН. Українські військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу", захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі, де вони перебували останні місяці. Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.