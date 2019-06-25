Захоплені біля Керчі українські кораблі зникли з порта - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Українські військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу", захоплені ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року, зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі, де вони перебували останні місяці. Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.
Так, видання повідомляє, що напередодні отримала фотографії акваторії порту військової частини російської берегової охорони в центрі Керчі, на яких українські військові катери, що раніше знаходилися під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.
Повідомляється, що в той час на території порту ще перебував буксир "Яни Капу", захоплений разом з військовими кораблями. Однак, станом на наступний день, вранці 25 червня, буксир на стоянці суден "Генмол" також вже був відсутній.
У прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії публічно не повідомляли про переміщення захоплених українських військових кораблів і буксира.
У листопаді 2018 року після захоплення українських кораблів російські силовики перемістили їх у Керч.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов'язав Росію звільнити українських моряків.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.