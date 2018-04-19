Защита Януковича покинула суд в знак протеста против начала стадии дебатов

Стоит отметить, что после отказа в удовлетворении нескольких ходатайств стороны защиты председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко объявил о завершении судебного следствия и переходе к прениям.



"Есть перечень доказательств, которые суд может самостоятельно исследовать ... Суд принял закончить исследования доказательств и перейти к стадии дебатов", - сказал Девятко.



Зато адвокаты Януковича выступили с категорическим протестом против этого.



"Защита сейчас лишена возможности продолжать участие в этом заседании и настаивает на переносе судебного заседания ... У нас не допрошено более 10 свидетелей, и суд не может не допросив их переходить к дебатам. Это нарушение процесса. Это преступное решение. Никакого участия защиты без полного исследования наших доказательств не будет ... Мы вынуждены покинуть зал судебного заседания в связи с нарушением наших прав и прав нашего заседания ", - сказал адвокат Виталий Сердюк.



В свою очередь суд заверил, что адвокатам будет предоставлено достаточно времени для подготовки к дебатам.



"Никто вас не будет заставлять выступать в дебатах. Вам будет предоставлен время на подготовку. Ваши дебаты суд назначит после первого мая. Если вы хотите месяц на подготовку, будет предоставлено вам месяц", - заявил судья.



После этих слов прокурор Руслан Кравченко начал свое выступление, но из-за демарша адвокатов судья остановил его.



"Уважаемая сторона обвинения я вынужден прекратить ваше выступление, поскольку сторона защиты самовольно покинула зал судебного заседания", - отметил Девятко.



Он сообщил, что суду нужно время для подготовки и обнародования сообщения и направление его обвиняемому и адвокатам о том, что если защитники не появятся в суд, то он будет вынужден обратиться в Центр по предоставлению бесплатных юридических услуг с просьбой предоставить Януковичу государственного адвоката.



"Таким образом перерыв в заседании. Следующее - на 3 и 4 мая. 3 мая, 10:00", - сказал Девятко.



Напомним, сегодня Оболонский райсуд допросил в режиме видеоконференцсвязи связи из Крыма бывшего командующего ВМС Украины, экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина.



Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене , пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.