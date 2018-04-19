Захист Януковича залишив суд на знак протесту проти початку стадії дебатів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20983 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 51537 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 66546 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 66832 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97092 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72690 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82791 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95675 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87997 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188034 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
87%
Популярнi новини

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 5304 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 6776 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10924 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 3840 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 8146 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 66542 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188034 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342252 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276817 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386640 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14390 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13221 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 66829 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20862 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25961 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Захист Януковича залишив суд на знак протесту проти початку стадії дебатів

Київ • УНН

 • 10284 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сторона захисту екс-президента Віктора Януковича, який обвинувачується у державній зраді, залишила залу судових засідань Оболонського районного суду Києва на знак протесту проти оголошення судом про початок судових дебатів сьогодні, передає кореспондент УНН.

Захист Януковича залишив суд на знак протесту проти початку стадії дебатів

Варто зазначити, що після відмови у задоволенні кількох клопотань сторони захисту головуючий у судовому процесі суддя Владислав Дев'ятко оголосив про завершення судового слідства і перехід до дебатів.

"Є перелік доказів, які суд може самостійно дослідити… Суд ухвалив закінчити дослідження доказів та перейти до стадії дебатів", - сказав Дев'ятко.

Натомість адвокати Януковича виступили з категоричним протестом проти цього.

"Захист зараз позбавлений можливості продовжувати участь у цьому засіданні і наполягає на перенесення судового засідання… У нас не допитано більше 10 свідків, і суд не може не допитавши їх переходити до дебатів. Це є порушення процесу. Це є злочинне рішення. Ніякої участі захисту без повного дослідження наших доказів не буде… Ми вимушені залишити зал судового засідання в зв'язку з порушенням наших прав і прав нашого засідання", - сказав адвокат Віталій Сердюк.

У свою чергу суд запевнив, що адвокатам буде надано достатньо часу для підготовки до дебатів.

"Ніхто вас не буде примушувати виступати у дебатах. Вам буде надано час на підготовку. Ваші дебати суд призначить після першого травня. Якщо ви хочите місяць на підготовку, буде надано вам місяць", - заявив суддя.

Після цих слів прокурор Руслан Кравченко почав свій виступ, але через демарш адвокатів суддя зупинив його.

"Шановна сторона обвинувачення я вимушений припинити ваш виступ, оскільки сторона захисту самовільно залишила зал судового засідання", - зазначив Дев'ятко.

Він поінформував, що суду потрібен час для підготовки і оприлюднення повідомлення і скерування його обвинуваченому та адвокатам стосовно того, що якщо захисники не з являться в суд, то він буде вимушений звернутися до Центру з надання безоплатних юридичних послуг з проханням надати Януковичу державного адвоката.

"Таким чином перерва у засіданні. Наступне – на 3 і 4 травня. 3 травня, 10 година", - сказав Дев'ятко.

Нагадаємо, сьогодні Оболонський райсуд допитав у режимі відеоконференцзв язку з Криму колишнього командуючого ВМС України, екс-начальника Генерального штабу ЗСУ Юрія Ільїна.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,337.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.22