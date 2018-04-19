Захист Януковича залишив суд на знак протесту проти початку стадії дебатів

Варто зазначити, що після відмови у задоволенні кількох клопотань сторони захисту головуючий у судовому процесі суддя Владислав Дев'ятко оголосив про завершення судового слідства і перехід до дебатів.



"Є перелік доказів, які суд може самостійно дослідити… Суд ухвалив закінчити дослідження доказів та перейти до стадії дебатів", - сказав Дев'ятко.



Натомість адвокати Януковича виступили з категоричним протестом проти цього.



"Захист зараз позбавлений можливості продовжувати участь у цьому засіданні і наполягає на перенесення судового засідання… У нас не допитано більше 10 свідків, і суд не може не допитавши їх переходити до дебатів. Це є порушення процесу. Це є злочинне рішення. Ніякої участі захисту без повного дослідження наших доказів не буде… Ми вимушені залишити зал судового засідання в зв'язку з порушенням наших прав і прав нашого засідання", - сказав адвокат Віталій Сердюк.



У свою чергу суд запевнив, що адвокатам буде надано достатньо часу для підготовки до дебатів.



"Ніхто вас не буде примушувати виступати у дебатах. Вам буде надано час на підготовку. Ваші дебати суд призначить після першого травня. Якщо ви хочите місяць на підготовку, буде надано вам місяць", - заявив суддя.



Після цих слів прокурор Руслан Кравченко почав свій виступ, але через демарш адвокатів суддя зупинив його.



"Шановна сторона обвинувачення я вимушений припинити ваш виступ, оскільки сторона захисту самовільно залишила зал судового засідання", - зазначив Дев'ятко.



Він поінформував, що суду потрібен час для підготовки і оприлюднення повідомлення і скерування його обвинуваченому та адвокатам стосовно того, що якщо захисники не з являться в суд, то він буде вимушений звернутися до Центру з надання безоплатних юридичних послуг з проханням надати Януковичу державного адвоката.



"Таким чином перерва у засіданні. Наступне – на 3 і 4 травня. 3 травня, 10 година", - сказав Дев'ятко.



Нагадаємо, сьогодні Оболонський райсуд допитав у режимі відеоконференцзв язку з Криму колишнього командуючого ВМС України, екс-начальника Генерального штабу ЗСУ Юрія Ільїна.



Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.