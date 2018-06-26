Защита Януковича на этой неделе согласует даты допроса бывших топ-чиновников

“Да, мы будем допрашивать этих свидетелей. У нас есть подтверждение от Кобзаря Константина Николаевича (руководителя охраны Януковича — ред.) о его допросе 16 июля в соответствии с установленным графиком. Также я на этой неделе планирую командировку для согласования дат с другими свидетелями, дат их допроса”, — заявил Сердюк.

Напомним, адвокат попросил суд по делу Януковича допросить политина Анну Герман.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.