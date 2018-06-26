Захист Януковича цього тижня погодить дати допиту колишніх топ-чиновників

“Так, ми будемо допитувати цих свідків. В нас є підтвердження від Кобзаря Костянтина Миколайовича (керівника охорони В.Януковича — ред.) про його допит 16 липня згідно з встановленим графіком. Також я цього тижня планую відрядження для погодження дат з іншими свідками, дат їхнього допиту”, — заявив Сердюк.

Нагадаємо, адвокат попросив суд у справі Януковича допитати політина Ганну Герман.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.