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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 40784 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62704 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 107828 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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9 марта, 17:47 • 121429 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Защита согласовала с Савченко апелляционную жалобу и через час передаст в суд

Защита согласовала с Савченко апелляционную жалобу и через час передаст в суд

Киев  •  УНН

 • 9184 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сторона защиты согласовала с арестованным народным депутатом Надеждой Савченко позиции апелляционной жалобы и через час обещает передать этот документ в канцелярию Апелляционного суда Киева. Об этом сегодня в комментарии журналистам после посещения Савченко в СИЗО СБУ заявил ее адвокат Виктор Чевгуз, передает корреспондент УНН.

"Мы согласовали апелляционную жалобу. Сейчас - в течение часа-полутора - повезем ее в Апелляционный суд и сдадим официально. Где-то через пару дней будет назначено апелляционное рассмотрение", - сказал Чевгуз.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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