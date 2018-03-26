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Захист узгодив із Савченко апеляційну скаргу і через годину передасть в суд

Захист узгодив із Савченко апеляційну скаргу і через годину передасть в суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Сторона захисту узгодила із заарештованим народним депутатом Надією Савченко позиції апеляційної скарги і через годину обіцяє передати цей документ до канцелярії Апеляційного суду Києва. Про це сьогодні в коментарі журналістам після відвідування Савченко у СІЗО СБУ заявив її адвокат Віктор Чевгуз, передає кореспондент УНН.

“Ми погодили апеляційну скаргу. Зараз — протягом години-півтори — повеземо її в Апеляційний суд і здамо офіційно. Десь через пару днів буде призначений апеляційний розгляд”, — сказав Чевгуз.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб для народного депутата Надії Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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