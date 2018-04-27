Защита просит закрыть производство в отношении Бубенчика
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сторона защиты просит Печерский районный суд Киева не применять к активисту Майдана Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двух и ранении одного милиционера в феврале 2014 года, никакой меры пресечения и закрыть уголовное провадженння как безосновательное и необоснованное. Как передает корреспондент УНН, с таким заявлением сегодня в суде выступили адвокаты.
“Мы считаем недопустимым применять к Бебунчику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, поскольку это в дальнейшем может составить опасный прецедент для необоснованного задержания других граждан. Также сторона защиты считает выдвинутое подозрение и заявленные риски необоснованными и недоказанными. Сторона считает, что уголовное производство должно быть закрыто как необоснованно и незаконно открытое”, — отметили адвокаты.
Они обратили внимание суда на ситуацию, которая развивалась утром 20 февраля 2014 года в центре Киева. В связи с этим заявили, что Бубенчик действовал в состоянии необходимой самообороны и в его действиях нет состава преступления.
Как сообщал УНН, прокуратура просит суд взять Бубенчика под круглосуточный домашний арест.
Напомним, ГПУ подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту. Представитель государственного обвинения требует избрать подозреваемому домашний арест.
Активисту Майдана Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.348 “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего” и ч.1 ст.263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.
В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.