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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защита просит закрыть производство в отношении Бубенчика

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сторона защиты просит Печерский районный суд Киева не применять к активисту Майдана Ивану Бубенчику, который подозревается в убийстве двух и ранении одного милиционера в феврале 2014 года, никакой меры пресечения и закрыть уголовное провадженння как безосновательное и необоснованное. Как передает корреспондент УНН, с таким заявлением сегодня в суде выступили адвокаты.

Защита просит закрыть производство в отношении Бубенчика

“Мы считаем недопустимым применять к Бебунчику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, поскольку это в дальнейшем может составить опасный прецедент для необоснованного задержания других граждан. Также сторона защиты считает выдвинутое подозрение и заявленные риски необоснованными и недоказанными. Сторона считает, что уголовное производство должно быть закрыто как необоснованно и незаконно открытое”, — отметили адвокаты.

Они обратили внимание суда на ситуацию, которая развивалась утром 20 февраля 2014 года в центре Киева. В связи с этим заявили, что Бубенчик действовал в состоянии необходимой самообороны и в его действиях нет состава преступления.

Как сообщал УНН, прокуратура просит суд взять Бубенчика под круглосуточный домашний арест.

Напомним, ГПУ подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту. Представитель государственного обвинения требует избрать подозреваемому домашний арест.

Активисту Майдана Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.348 “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего” и ч.1 ст.263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.

В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Украинские Национальные Новости

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