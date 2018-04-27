Захист просить закрити провадження щодо Бубенчика

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сторона захисту просить Печерський районний суд Києва не застосовувати до активіста Майдану Івана Бубенчика, який підозрюється вбивстві двох і пораненні одного міліціонера в лютому 2014 року, жодного запобіжного заходу і закрити кримінальне провадженння як безпідставне і необґрунтоване. Як передає кореспондент УНН, з такою заявою сьогодні в суді виступили адвокати.