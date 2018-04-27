Захист просить закрити провадження щодо Бубенчика
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сторона захисту просить Печерський районний суд Києва не застосовувати до активіста Майдану Івана Бубенчика, який підозрюється вбивстві двох і пораненні одного міліціонера в лютому 2014 року, жодного запобіжного заходу і закрити кримінальне провадженння як безпідставне і необґрунтоване. Як передає кореспондент УНН, з такою заявою сьогодні в суді виступили адвокати.
“Ми вважаємо неприпустимим застосовувати до Бубенчика запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки це в подальшому може скласти небезпечний прецедент для необґрунтованого затримання інших громадян. Також сторона захисту вважає висунуту підозру і заявлені ризики необґрунтованими і недоведеними. Сторона вважає, що кримінальне провадження має бути закрите як безпідставно і незаконно порушене”, — зазначили адвокати.
Вони звернули увагу суду на ситуацію, яка розвивалася вранці 20 лютого 2014 року в центрі Києва. У зв’язку з цим заявили, що Бубенчик діяв у стані необхідної самооборони і в його діях немає складу злочину.
Як повідомляв УНН, прокуратура просить суд взяти Бубенчика під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, ГПУ подала до суду нове клопотання про обрання запобіжного заходу активісту. Представник державного звинувачення вимагає обрати підозрюваному домашній арешт.
Активісту Майдану Бубенчику змінили підозру. Зокрема, йому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ст. 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця" та ч.1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
У зв’язку зі зміною підозри Бубенчику заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська відкликала з суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.