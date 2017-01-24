Защита А.Ефремова заявила отвод судьям, которые рассматривают его дело
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продолжил рассмотрение дела в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова, защита заявила отвод судьям. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат Евгений Солодко.
"Начали работать. Сейчас рассматривается отвод судьям ", - сообщил Е.Солодко.
По его словам, утром одному из судей стало плохо и произошла замена путем автоматизированного перераспределения дел.
"Было перераспределение, и у нас сейчас дело слушают судья Пелих, судья Ткач и судья Кудрявцев - бывший председатель Алчевского районного суда. Мы заявили отвод судьи Ткач, так как она сама родом из Алчевска, а он является временно оккупированной территорией и мы предполагаем, что она может быть предвзятой по отношению к нашему подзащитному ", - сказал защитник.
Кроме того, по словам Е.Солодко, основанием для отвода двух других судей послужило то, что они продолжили меру пресечения А.Ефремову в виде содержания под стражей.
"Ефремову они ее продолжили по делу, по которому мера пресечения не избиралась", - уточнил адвокат.
Кроме того, по словам Е.Солодко, под зданием суда "какие-то молодые люди" выкрикивая лозунги в поддержку стороны обвинения пытались давить на суд, поэтому защита также ходатайствовал о перерыве в заседании до обеспечения общественного порядка.