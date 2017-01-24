Захист О.Єфремова заявив відвід суддям, які розглядають його справу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Старобільський міськрайонний суд Луганської області продовжив розгляд справи щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова, захист заявив відвід суддям. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат Євген Солодко.
“Почали працювати. Зараз розглядається відвід суддям”, — повідомив Є.Солодко.
За його словами, зранку одному із суддів стало зле і відбулася заміна шляхом автоматизованого перерозподілу справ.
“Був перерозподіл, і у нас зараз справу слухають суддя Пелих, суддя Ткач і суддя Кудрявцев — колишній голова Алчевського районного суду. Ми заявили відвід судді Ткач, так як вона сама родом з Алчевська, а він є тимчасово окупованою територією і ми припускаємо, що вона може бути упередженою по відношенню до нашого підзахисного”, — сказав захисник.
Крім того, за словами Є.Солодка, підставою для відводу інших двох суддів слугувало те, що вони продовжили запобіжний захід О.Єфремову у вигляді тримання під вартою.
“Єфремову вони його продовжили по справі, по якій запобіжний захід не обирався”, — уточнив адвокат.
Крім того, за словами Є.Солодка, під будівлею суду “якісь молодики” вигукуючи гасла в підтримку сторони обвинувачення намагалися тиснути на суд, тому захист також клопотав про перерву в засіданні до забезпечення громадського порядку.