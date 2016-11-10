Защита активиста И.Дадина обжаловала приговор

"Мы подали в Верховный суд (РФ - ред.) кассационную жалобу, в которой просим отменить обвинительный приговор Басманного суда Москвы, по которому Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы", - сообщила адвокат Ксения Костромина.

Ранее И.Дадину позволили короткое свидание с женой, Анастасией Зотовой.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пересмотрела видеозапись с камеры осужденного за нарушение порядка проведения митингов Ильдара Дадина и не увидела на ней нарушений со стороны сотрудников колонии.