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15 марта, 19:03 • 111922 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157179 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132086 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125017 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109698 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103959 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100426 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Защита активиста И.Дадина обжаловала приговор

Защита активиста И.Дадина обжаловала приговор

Киев • УНН

 • 7112 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Защита осужденного за нарушение проведения митингов активиста Ильдара Дадина обжаловала его приговор, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы подали в Верховный суд (РФ - ред.) кассационную жалобу, в которой просим отменить обвинительный приговор Басманного суда Москвы, по которому Дадин  был приговорен к трем годам лишения свободы", - сообщила адвокат Ксения Костромина.

Ранее И.Дадину позволили короткое свидание с женой, Анастасией Зотовой.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что пересмотрела видеозапись с камеры осужденного за нарушение порядка проведения митингов Ильдара Дадина и не увидела на ней нарушений со стороны сотрудников колонии.

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