Захист активіста І.Дадіна оскаржив вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Захист засудженого за порушення проведення мітингів активіста Ільдара Дадіна оскаржив його вирок, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.
“Ми подали до Верховного суду (РФ - ред.) касаційну скаргу, в якій просимо скасувати обвинувальний вирок Басманного суду Москви, за яким Дадін був засуджений до трьох років позбавлення волі”, — повідомила адвокат Ксенія Костроміна.
Раніше І.Дадіну дозволили коротке побачення з дружиною, Анастасією Зотовою.
Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що переглянула відеозапис з камери засудженого за порушення порядку проведення мітингів Ільдара Дадіна і не побачила на ній порушень з боку співробітників колонії.