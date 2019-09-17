Защитники прав потребителей поддерживают увольнение Лапы с должности руководителя Госпродпотребслужбы

“В области защиты прав потребителей Лапа оказался абсолютно бесполезным, а потому его надо менять. Он не проявляет инициативы и воли в этом направлении вообще. До сих пор, например, не отменили режим спецпроверок. Это когда инстанция Лапы по заявлению потерпевшего потребителя, чтобы выйти на проверку должна получить согласование МЭРТ. И порой этот процесс длится годами.

Все, что Лапа пытается хоть как-то делать касается зерна, что-то животноводства, но не людей. На „людей“ (защита прав потребителей — ред.) даже средств выделяется в разы меньше, чем на животных. Однозначно, в этом направлении у нас полный провал. А сам Лапа не является профессионалом в сфере защиты законных прав и интересов потребителей”, — отметил Несмеянов.

Также, по словам эксперта, виноват в такой ситуации Лапа не один, а вместе со всей своей командой.

“Также, это и проблема государства, которое сегодня просто не обращает внимание на проблемы потребителей. Так, если раньше на один район работали 5 санитарных инспекторов, то сейчас — это один человек. А как следствие такого беспорядка, имеем постоянные вспышки массовых отравлений, и среди взрослых и среди детей”, — резюмировал Несмиянов.

Как писал УНН, Гончарука попросили освободить руководителя Госпродпотребслужбы и всех его заместителей. А также — назначить на должность руководителя Госпродпотребслужбы профессионального человека, по результатам отбора “на основе открытого конкурса”.

Отметим, недавно Госпродпотребслужба оказалась в эпицентре очередного тендерного скандала. Чиновники ведомства, в частности, собрались переплатить около 1 млн грн на закупках тест-систем для животных, выбросив накануне с аукциона украинского производителя с наиболее выгодным ценовым предложением.