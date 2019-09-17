Захисники прав споживачів підтримують звільнення Лапи з посади керівника Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Днями на сайті електронних петицій КМУ з’явився заклик до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука звільнити керівника Держпродспоживслужби Володимира Лапу та його заступників із займаних посад. Обґрунтовується петиція, зокрема, постійними спалахами масових отруєнь та наднизьким рівнем захисту прав споживачів. І, за словами директора Ради споживачів Максима Несміянова, такі висновки про роботу Лапи є цілком об’єктивними, передає УНН.
“У галузі захисту прав споживачів Лапа виявився абсолютно некорисним, а тому його треба змінювати. Він не проявляє ініціативи та волі у цьому напрямку взагалі. До сих пір, наприклад, не скасували режим спецперевірок. Це коли інстанція Лапи за заявою потерпілого споживача, щоб вийти на перевірку повинна отримати погодження МЕРТу. І часом цей процес триває роками.
Все, що Лапа намагається хоч якось робити стосується зерна, щось тваринництва, але не людей. На „людей“ (захист прав споживачів - ред.), навіть, коштів виділяється у рази менше, аніж на тварин. Однозначно, у цьому напрямку у нас повний провал. А сам Лапа не є професіоналом у сфері захисту законних прав та інтересів споживачів”, — зазначив Несміянов.
Також, за словами експерта, винен у такій ситуації Лапа не один, а разом з усією своєю командою.
“Також, це і проблема держави, яка сьогодні просто не звертає увагу на проблеми споживачів. Так, якщо раніше на один район працювали 5 санітарних інспекторів, то зараз — це одна людина. А як наслідок такого безладу, маємо постійні спалахи масових отруєнь, і серед дорослих і серед дітей”, — резюмував Несміянов.
Як писав УНН, Гончарука попросили звільнити очільника Держпродспоживслужби та усіх його заступників. А також — призначити на посаду керівника Держпродспоживслужби фахову людину, за результатами відбору “на основі відкритого та прозорого конкурсу”.
Зауважимо, нещодавно Держпродспоживслужба опинилася в епіцентрі чергового тендерного скандалу. Чиновники відомства, зокрема, зібралися переплатити близько 1 млн грн на закупівлях тест-систем для тварин, викинувши напередодні з аукціону українського виробника з найвигіднішою ціновою пропозицією.