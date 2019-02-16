Защитник "Зари" продолжит карьеру в чемпионате Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Защитник луганской "Зари" Александр Сваток официально стал игроком хорватского "Хайдука", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Зари".
Контрактное соглашение с новой командой рассчитано у Сватока на 3,5 года.
Отметим, что за "Зарю" украинец сыграл 53 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Добавим, новый клуб защитника идет 6-м в чемпионате Хорватии, имея 29 очков после 20 туров.
Напомним, вратарь "Шахтера" продолжит карьеру в "Заре" .