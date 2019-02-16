Захисник "Зорі" продовжить кар'єру в чемпіонаті Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Оборонець луганської "Зорі" Олександр Сваток офіційно став гравцем хорватського "Хайдука", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Зорі".
Контрактна угода з новою командою розрахована у Сватока на 3,5 роки.
Відзначимо, що за "Зорю" українець відіграв 53 матчі, забив 2 м'ячі і віддав 1 гольову передачу.
Додамо, новий клуб захисника йде 6-м у чемпіонаті Хорватії, маючи 29 очок після 20 турів.
Нагадаємо, воротар "Шахтаря" продовжить кар'єру в "Зорі".