Воротар "Шахтаря" продовжить кар'єру в "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Ще однією трансферною новиною ФК "Зоря" став перехід голкіпера "Шахтаря" Микити Шевченка в стан луганського колективу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Контракт розрахований на 2,5 роки. Першу половину сезону кіпер на правах оренди відіграв за "Карпати".
Вперше Шевченко прийшов до "Зорі" в сезоні 2013/14, коли команда ще базувалася в Луганську. Починав з молодіжного складу, потім закріпився в першій команді, ставши, з часом, основним голкіпером "Зорі".
За час перебування в команді, кіпер провів у футболці "чорно-білих" 60 ігор. Одним з яскравих моментів кар'єри варто згадати два відбитих 11-метрові удари в виїзному матчі з "Мольде" в рамках Ліги Європи.
Окрім того, страж воріт був задіяний в збірних України Ю-19 і Ю-21. Отримував виклик і в Національну збірну України.
Нагадаємо, що раніше "Зоря" підсилилась колишніми футболістами з досвідом виступів в чемпіонатах Росії.