Вратарь "Шахтера" продолжит карьеру в "Заре"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Еще одной трансферной новостью ФК "Заря" стал переход голкипера "Шахтера" Никиты Шевченко в луганский коллектив, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Контракт рассчитан на 2,5 года. Первую половину сезона кипер на правах аренды отыграл за "Карпаты".
Впервые Шевченко пришел в "Зарю" в сезоне 2013/14, когда команда еще базировалась в Луганске. Начинал из молодежного состава, затем закрепился в первой команде, став со временем, основным голкипером "Зари".
За время пребывания в команде, кипер провел в футболке "черно-белых" 60 игр. Одним из ярких моментов карьеры стоит упомянуть два отраженных 11-метровые удары в выездном матче с "Мольде" в рамках Лиги Европы.
Кроме того, страж ворот был задействован в сборных Украины Ю-19 и Ю-21. Получал вызов и в Национальную сборную Украины.
Напомним, что ранее "Заря" усилилась бывшими футболистами с опытом выступлений в чемпионатах России.