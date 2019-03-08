Защитник сборной Украины принес победу ФК "Яблонец"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В стартовом матче 24-го тура чемпионата Чехии "Яблонец" защитника Эдуарда Соболя принимал на своем поле "Теплице". Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе хозяев, сыграл полный поединок, и стал героем встречи, закончившейся победой его команды - 2:1. На счету Соболя победный мяч и голевая передача. Интересно, что эти результативные действия стали для Украинской первыми в сезоне 2018/2019 за 16 матчей в составе "Яблонца".
Получив 40 пунктов, команда украинского защитника пока находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии.
Напомним, что Соболь получил приглашение от Андрея Шевченко на мартовские матчи сборной Украины.