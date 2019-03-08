Захисник збірної України приніс перемогу ФК "Яблонець"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У стартовому матчі 24-го туру чемпіонату Чехії "Яблонець" оборонця Едуарда Соболя приймав на власному полі "Тепліце". Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Захисник збірної України вийшов у стартовому складі господарів, відіграв повний поєдинок, та став героєм зустрічі, що закінчилася перемогою його команди — 2:1. На рахунку Соболя переможний м'яч та гольова передача. Цікаво, що ці результативні дії стали для українця першими в сезоні-2018/2019 за 16 матчів у складі "Яблонця".
Здобувши 40 пунктів, команда українського захисника поки перебуває на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Чехії.
Нагадаємо, що Соболь отримав запрошення від Андрія Шевченка на березневі матчі збірної України.