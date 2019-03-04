Ракицький опинився поза складом збірної України на матчі відбору до Євро-2020

Загалом виклик на найближчий збір отримали 26 виконавців. Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення до основного.

Найбільшу чисельність в основному списку склали футболісти “Динамо” (9) та “Шахтаря” (8):

Воротарі: Андрій П’ятов (“Шахтар”), Денис Бойко (“Динамо”), Андрій Лунін (“Леганес”, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі — “Шахтар”), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі — “Динамо”), Олександр Караваєв (“Зоря”), Едуард Соболь (“Яблонець”, Чехія).

Півзахисники: Євген Коноплянка (“Шальке”, Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі — “Шахтар”), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі — “Динамо”), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Руслан Маліновський (“Генк”, Бельгія), Роман Безус (“Гент”, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Артем Кравець (“Кайсеріспор”, Туреччина).

Резерв: Ігор Пластун (“Гент”, Бельгія), Іван Петряк (“Ференцварош”, Угорщина), Роман Зозуля (“Альбасете”, Іспанія).

Варто відзначити повернення до головної команди Романа Безуса, який востаннє отримував запрошення до збірної у вересні 2016 року.

Крім того, утретє отримує запрошення на збір від Андрія Шевченка Артем Шабанов, якого головний тренер викликав у листопаді 2017-го та травні 2018-го.

Також заслуговує на увагу й поява в резервному списку Романа Зозулі, який востаннє був у складі головної команди ще у листопаді 2016 року, взявши участь у товариському матчі із Сербією, та відсутність Ярославав Ракицького, який взимку перейшов до пітерського “Зеніту”.

Додамо, збір національної команди призначений на 18 березня в Києві.