Ракицкий оказался вне состава сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 22-го и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерацию футбола Украины.
В общем вызов на ближайший сбор получили 26 исполнителей. Еще трое кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение к основному.
Наибольшую численность в основном списке составили футболисты “Динамо” (9) и “Шахтера” (8):
Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер”), Денис Бойко (“Динамо”), Андрей Лунин (“Леганес”, Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — “Шахтер”), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — “Динамо”), Александр Караваев (“Заря”), Эдуард Соболь (“Яблонец”, Чехия ).
Полузащитники: Евгений Коноплянка (“Шальке”, Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — “Шахтер”), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — “Динамо”), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”), Руслан Малиновский (“Генк”, Бельгия), Роман Безус (“Гент”, Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия), Артем Кравец (“Кайсериспор”, Турция).
Резерв: Игорь Пластун (“Гент”, Бельгия), Иван Петряк (“Ференцварош”, Венгрия), Роман Зозуля (“Альбасете”, Испания).
Стоит отметить возвращение в главную команду Романа Безуса, который в последний раз получал приглашение в сборную в сентябре 2016 года.
Кроме того, в третий раз получает приглашение на сбор от Андрея Шевченко Артем Шабанов, которого главный тренер вызвал в ноябре 2017 года и мае 2018-го.
Также заслуживает внимания и появление в резервном списке Романа Зозули, который в последний раз был в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, приняв участие в товарищеском матче с Сербией, и отсутствие Ярославав Ракицкого, который зимой перешел в питерский “Зенит”.
Добавим, сбор национальной команды назначен на 18 марта в Киеве.