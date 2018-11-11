"Защитник Москвы" проиграл выборы в Палату представителей США

Подсчет голосов еще официально не завершен, однако разрыв между кандидатами составляет 8,5 тыс. голосов, и Рорабакеру, по оценкам агентства, никак не удастся его сократить. Рауда ранее в субботу заявил о своей победе, подчеркнув, что он и его помощники “после тщательного рассмотрения данных”, касающихся обработки бюллетеней, “уверены, что выиграли гонку в Конгресс”.



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Рорабакер занимал пост конгрессмена с января 1989 года. До этого он, в частности, был помощником 40-го президента США Рональда Рейгана, а также писал для него речи. Рорабакер был одним из немногих конгрессменов, которые последовательно выступают за улучшение российско-американских отношений. Республиканец неоднократно посещал Москву, встречался с российскими парламентариями и, по его собственным словам, знаком с президентом России Владимиром Путиным ещё с тех времен, когда последний работал в мэрии Санкт-Петербурга. Газета The New York Times называла его “одним из главных защитников Москвы в Вашингтоне” и “ведущим оппонентом санкционной политики США в отношении России”, а ABC News — “любимым конгрессменом Путина”.

Отметим, что в 2013 году Рорабакэр рассказал в эфире радиостанции KPCC-FM, что в 1990-х участвовал в поединке по армрестлингу с Владимиром Путиным. ККак уточнил республиканец, поединок прошел в одном из вашингтонских баров во время визита Путина и двух других российских политиков в американскую столицу. По словам Рорабакера, он, его американские коллеги и россияне выпивали и спорили о том, кто победил в холодной войне. “В конце концов мы решили поставить точку в этом споре так, как это делают мужчины <...> и начали устраивать поединки по армрестлингу”, — сказал законодатель, отметив, что ему в соперники достался Путин. По словам Рорабакера, его оппонент выиграл тот поединок “за долю секунды”. “Он жесткий, его мышцы просто невероятные”, — добавил Рорабакер, сделав неоценимый вклад в сформированный российской пропагандой образ Путина-мачо.

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В ноябре 2016 Рорабакер говорил в интервью консервативному интернет-порталу Breitbait, что США и Россия должны стать частью единого альянса, в который также должны войти Индия и Япония. Как подчеркивал тогда республиканец, эти четыре страны имеют “общие ценности” и общих соперников — Китай и исламский терроризм. Такой альянс, по мнению пророссийского политика, сможет привнести “стабильность” в мировую политику.

Как ранее информировал УНН, в США 6 ноября прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия усилила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп назвал результаты выборов “невероятно успешными”.