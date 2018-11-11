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"Захисник Москви" програв вибори до Палати представників США

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Американський конгресмен Дана Рорабакер (республіканець від штату Каліфорнія), відомий своєю підтримкою Росії, програв своєму супернику - демократу Харлі Рауде - на виборах у Палату представників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Підрахунок голосів ще офіційно не завершений, однак розрив між кандидатами становить 8,5 тисяч голосів, і Рорабакеру, за оцінками агентства, ніяк не вдасться його скоротити. Рауде раніше в суботу вже заявив про свою перемогу, підкресливши, що він і його помічники “після ретельного розгляду даних”, які стосуються обробки бюлетенів, “впевнені, що <...> виграли гонку в Конгрес”.

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Рорабакер займав пост конгресмена зі січня 1989 року. До цього він, зокрема, був помічником 40-го президента США Рональда Рейгана, а також писав для нього промови. Рорабакер був одним із небагатьох конгресменів, які послідовно виступають за поліпшення російсько-американських відносин. Республіканець неодноразово відвідував Москву, зустрічався з російськими парламентаріями і, за його власними словами, знайомий із президентом Росії Володимиром Путіним ще з тих часів, коли останній працював у мерії Санкт-Петербурга. Газета The New York Times називала його “одним із головних захисників Москви у Вашингтоні” і “провідним опонентом санкційної політики США щодо Росії”, а ABC News — “улюбленим конгресменом Путіна”.

У 2013 році Рорабакер розповів у ефірі радіостанції KPCC-FM, що в 1990-х брав участь у поєдинку з армрестлінгу з Володимиром Путіним. Як уточнив республіканець, поєдинок пройшов в одному з вашингтонських барів під час візиту Путіна та двох інших російських політиків в американську столицю. За словами Рорабакера, він, його американські колеги і росіяни випивали і сперечалися про те, хто переміг у холодній війні. “Врешті-решт ми вирішили поставити крапку в цьому питанні так, як це роблять чоловіки [...] і почали влаштовувати поєдинки з армрестлінгу”, — сказав законодавець, зазначивши, що йому в суперники дістався Путін. За словами Рорабакер, його опонент виграв той поєдинок “за частку секунди”. “Він жорсткий, його м’язи просто неймовірні”, — додав Рорабакер, зробивши неоціненний внесок у сформований російською пропагандою образ Путіна-мачо.

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У листопаді 2016 року Рорабакер говорив в інтерв’ю консервативному інтернет-порталу Breitbait, що США і Росія мають стати частиною одного альянсу, в який також повинні увійти Японія та Індія. Як підкреслював тоді республіканець, ці чотири країни мають “спільні цінності” та загальних суперників — Китай та ісламський тероризм. Такий альянс, на думку проросійського політика, зможе привнести “стабільність” у світову політику.

Як раніше інформував УНН, у США 6 листопада пройшли проміжні вибори, на яких переобиралися 35 зі 100 сенаторів, всі 435 членів Палати представників Конгресу, 39 губернаторів штатів і територій, а також 6073 члена законодавчих зборів штатів, судді і члени рад шкільних округів. За підсумками голосування Республіканська партія зміцнила свою більшість у Сенаті, а Демократична партія вперше за вісім років отримала контроль над Палатою представників. Президент США Дональд Трамп назвав результати виборів “неймовірно успішними”.

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