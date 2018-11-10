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У Флориді проведуть автоматичний перерахунок голосів на виборах сенатора і губернатора

У Флориді проведуть автоматичний перерахунок голосів на виборах сенатора і губернатора

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Влада Флориди розпорядилася провести за допомогою спеціального обладнання перерахунок голосів, поданих на виборах сенатора від цього американського штату, губернатора, а також глави сільськогосподарського відомства. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету Orlando Sentinel.

Як очікується, процедура буде проведена протягом найближчих днів, результати повинні бути представлені 15 листопада. Після цього можливий також ручний перерахунок бюлетенів.

За останніми даними, на виборах сенатора республіканець Рік Скотт обходить менш ніж на 0,2% свого суперника — демократа Білла Нельсона, який обіймав цей пост у верхній палаті Конгресу США близько 18 років. Згідно із законодавством Флориди, автоматичний перерахунок призначається в разі, якщо різниця в кількості голосів, отриманих суперниками, становить менше 0,5%.

Мер міста Таллахассі, демократ Ендрю Гіллум, який балотується на пост губернатора штату Флорида, в зв’язку з початком автоматичного перерахунку голосів відмовляється від зробленого ним раніше заяви про визнання поразки у гонці. Про це він повідомив в суботу на прес-конференції, що транслювалася в ефірі центральних телеканалів.

“Я заміняю свої слова про визнання поразки принциповим і безкомпромісним закликом до обліку кожного голосу. Я кажу це, усвідомлюючи, що моя доля може в зв’язку зі цим змінитися або не змінитися”, — вказав він. Гіллум пояснив, що його колишню заяву про визнання поразки було зроблено на основі “найточнішої інформації, яка була на той момент”.

Як раніше інформував УНН, 6 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу 116-го скликання і ряд інших голосувань та референдумів. У Палаті представників обиралися всі 435 членів (для контролю в нижній палаті потрібно 218 місць). У Сенаті зміниться 35 із 100 місць (для контролю у верхній палаті потрібно 51 місце). За підсумками виборів республіканці зберегли більшість у Сенаті, а демократи вперше за 8 років отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.

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