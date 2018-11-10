Во Флориде проведут автоматический пересчет голосов на выборах сенатора и губернатора

Как ожидается, процедура будет проведена в течение ближайших дней, результаты должны быть представлены 15 ноября. После этого возможен также ручной пересчет бюллетеней.

Согласно последним данным, на выборах сенатора республиканец Рик Скотт обходит менее чем на 0,2% своего соперника — демократа Билла Нелсона, занимавшего данный пост в верхней палате Конгресса США около 18 лет. Согласно законодательству Флориды, автоматический пересчет назначается в случае, если разница в числе голосов, полученных соперниками, составляет менее 0,5%.

Мэр города Таллахасси, демократ Эндрю Гиллум, баллотирующийся на пост губернатора штата Флорида, в связи с началом автоматического пересчета голосов отказывается от сделанного им ранее заявления о признании поражения в гонке. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире центральных телеканалов.

“Я заменяю свои слова о признании поражения принципиальным и бескомпромиссным призывом к учету каждого голоса. Я говорю это, осознавая, что моя судьба может в связи с этим измениться или не измениться”, — указал он. Гиллум пояснил, что его прежнее заявление о признании поражения было сделано на основе “самой точной информации, которая имелась на тот момент”.

Как ранее информировал УНН, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс 116-го созыва и ряд других голосований и референдумов. В Палате представителей избирались все 435 членов (для контроля в нижней палате нужно 218 мест). В Сенате изменится 35 из 100 мест (для контроля в верхней палате нужно 51 место). По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.