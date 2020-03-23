Защитник "Николаева" стал автором лучшего слэм-данка сезона украинской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Федерация баскетбола обнародовала десятку лучших слэм-данков по итогам сезона украинской Суперлиги 2019-2020, передает УНН со ссылкой на сайт федерации.
На вершине списка оказался защитник "Николаева" Квентин Питерсон. Американец перехватил мяч на своей половине площадке в противостоянии с "Запорожьем" и отметился слэм-данком в прыжке с оборотом на 360 градусов.
В тройку лучших вошли заброшенные мячи сверху от игрока "Химика" Аверейла Югбы и Грэма из "Харьковских Соколов".
Напомним, что ФБУ досрочно остановила сезона Супрелигы из-за пандемии коронавируса и объявила чемпионом "Днепр".