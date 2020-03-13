БК "Дніпро" достроково визнаний чемпіоном України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Департамент організації та проведення змагань ФБУ затвердив результати ХХІХ чемпіонату України з баскетболу у Суперлізі, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Зважаючи на зупинку чемпіонату України через поширення у світі коронавірусу SARS-CoV-2, визначення призерів та підсумкових місць командами у чемпіонаті України здійснено згідно до результату команд на час закінчення змагань.
Таким чином, за підсумками сезону чемпіоном України став “Дніпро” — 20 виграшів, срібні медалі чемпіонату України отримає “Київ-Баскет” — 17, а бронзовим призером є “Прометей” — 16.
Зазначимо також, найближчим часом будуть названі найкращі гравці Суперліги.