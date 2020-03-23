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Захисник "Миколаєва" став автором кращого слем-данку сезону української Суперліги

Київ • УНН

 • 7482 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Федерація баскетболу оприлюднила десятку кращих слем-данків за підсумком сезону української Суперліги 2019-2020, передає УНН з посиланням на сайт федерації.

На вершині списку опинився захисник "Миколаєва" Квентін Пітерсон. Американець перехопив м'яч на своїй половині майданчику у протистоянні із "Запоріжжям" та відзначився слем-данком у стрибку з обертом на 360 градусів.

До трійки кращих увійшли закинуті м'ячі згори від гравці "Хіміка" Аверейла Югби та Грема з "Харківських Соколів".

Нагадаємо, що ФБУ достроково зупинила сезону Супреліги через пандемію коронавірусу та оголосила чемпіоном "Дніпро".

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