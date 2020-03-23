Захисник "Миколаєва" став автором кращого слем-данку сезону української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Федерація баскетболу оприлюднила десятку кращих слем-данків за підсумком сезону української Суперліги 2019-2020, передає УНН з посиланням на сайт федерації.
На вершині списку опинився захисник "Миколаєва" Квентін Пітерсон. Американець перехопив м'яч на своїй половині майданчику у протистоянні із "Запоріжжям" та відзначився слем-данком у стрибку з обертом на 360 градусів.
До трійки кращих увійшли закинуті м'ячі згори від гравці "Хіміка" Аверейла Югби та Грема з "Харківських Соколів".
Нагадаємо, що ФБУ достроково зупинила сезону Супреліги через пандемію коронавірусу та оголосила чемпіоном "Дніпро".