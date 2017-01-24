Защитник "Карпат" В.Кравец перешел в клуб испанской Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Защитник "Карпат" Василий Кравец на правах аренды перешел в клуб второго испанского дивизиона "Луго", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Карпаты".
Клубы договорились о полугодовой аренде игрока с правом выкупа.
"Василий Кравец является воспитанником карпатской школы. Дебют на уровне Премьер-лиги состоялся 10 мая 2015 года, в матче против одесского "Черноморца" (2:0). В общем, за время проведенное в первой команде, латераль сыграл 32 поединка", - сообщает сайт "Карпат".
Как сообщал УНН, "Карпаты" сыграли вничью со словацким клубом в контрольной игре в Анталии.