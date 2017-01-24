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Защитник "Карпат" В.Кравец перешел в клуб испанской Сегунды

Защитник "Карпат" В.Кравец перешел в клуб испанской Сегунды

Киев • УНН

 • 8679 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Защитник "Карпат" Василий Кравец на правах аренды перешел в клуб второго испанского дивизиона "Луго", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Карпаты".

Клубы договорились о полугодовой аренде игрока с правом выкупа.

"Василий Кравец является воспитанником карпатской школы. Дебют на уровне Премьер-лиги состоялся 10 мая 2015 года, в матче против одесского "Черноморца" (2:0). В общем, за время проведенное в первой команде, латераль сыграл 32 поединка", - сообщает сайт "Карпат".

Как сообщал УНН, "Карпаты" сыграли вничью со словацким клубом в контрольной игре в Анталии.

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