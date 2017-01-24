Захисник “Карпат” В.Кравець перейшов до клубу іспанської Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Захисник “Карпат” Василь Кравець на правах оренди перейшов до клубу другого іспанського дивізіону “Луго”, передає УНН з посиланням на прес-службу “Карпати”.
Наразі клуби домовились про піврічну оренду гравця із правом викупу.
“Василь Кравець є вихованцем карпатівської школи. Дебют на рівні Прем’єр-ліги відбувся 10 травня 2015 року, у матчі проти одеського „Чорноморця“ (2:0). Загалом, за час проведений у першій команді, латераль зіграв 32 поєдинки.”, — повідомляє сайт “Карпат”.
Як повідомляв УНН, "Карпати" зіграли в нічию зі словацьким клубом у контрольній грі в Анталії.