Захисник “Карпат” В.Кравець перейшов до клубу іспанської Сегунди

Наразі клуби домовились про піврічну оренду гравця із правом викупу.

“Василь Кравець є вихованцем карпатівської школи. Дебют на рівні Прем’єр-ліги відбувся 10 травня 2015 року, у матчі проти одеського „Чорноморця“ (2:0). Загалом, за час проведений у першій команді, латераль зіграв 32 поєдинки.”, — повідомляє сайт “Карпат”.

Як повідомляв УНН, "Карпати" зіграли в нічию зі словацьким клубом у контрольній грі в Анталії.