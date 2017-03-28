Защитник Е.Хачериди не поможет "Динамо" в ближайший месяц

Проведенная МРТ и другие медицинские обследования показали, что в Е.Хачериди растяжение внутренних боковых связок коленного сустава. На восстановление необходимо от 4 до 6 недель.

Отмечается, что с сегодняшнего дня "динамовец" проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением клубных врачей и физиотерапевтов в медико-реабилитационном комплексе в Конча-Заспе.

Заметим, что игра с полтавчанами стала для защитника первой после возвращения из дубля в основной состав "Динамо".

Как сообщал УНН, хет-трик Д.Гармаша принес "Динамо" победу над "Ворсклой" .