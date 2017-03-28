Защитник Е.Хачериди не поможет "Динамо" в ближайший месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В контрольном матче "Динамо" - "Ворскла", который состоялся в Киеве 25 марта, защитник Евгений Хачериди в середине первого тайма из-за полученного повреждения досрочно завершил игру. Пресс-служба "бело-синих" назвала диагноз футболиста и сообщила о сроках восстановления защитника, передает УНН.
Проведенная МРТ и другие медицинские обследования показали, что в Е.Хачериди растяжение внутренних боковых связок коленного сустава. На восстановление необходимо от 4 до 6 недель.
Отмечается, что с сегодняшнего дня "динамовец" проходит интенсивную реабилитацию под наблюдением клубных врачей и физиотерапевтов в медико-реабилитационном комплексе в Конча-Заспе.
Заметим, что игра с полтавчанами стала для защитника первой после возвращения из дубля в основной состав "Динамо".
Как сообщал УНН, хет-трик Д.Гармаша принес "Динамо" победу над "Ворсклой" .