Захисник Є.Хачеріді не допоможе "Динамо" в найближчий місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У контрольному матчі "Динамо" – "Ворскла", який відбувся в Києві 25-го березня, захисник Євген Хачеріді в середині першого тайму через отримане ушкодження достроково завершив гру. Прес-служба "біло-синіх" назвала діагноз футболіста і повідомила про терміни відновлення оборонця, передає УНН.
Проведена МРТ та інші медичні обстеження показали, що у Є.Хачеріді розтягнення внутрішніх бокових зв'язок колінного суглоба. На відновлення необхідно від 4 до 6 тижнів.
Зазначається, що від сьогоднішнього дня "динамівець" проходить інтенсивну реабілітацію під наглядом клубних лікарів та фізіотерапевтів у медико-реабілітаційному комплексі в Кончі-Заспі.
Зауважимо, що гра з полтавчанами стала для захисника першою після повернення з дублю до основного складу "Динамо".
Як повідомляв УНН, хет-трик Д.Гармаша приніс "Динамо" перемогу над "Ворсклою".