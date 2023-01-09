Западные СМИ опровергли заявления рф о сотнях погибших военных в Краматорске

Детали

Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что удар рф привел к разрушениям, но не уничтожил дома, и также "не было очевидных признаков жертв".

CNN сообщает, что команда телеканала "не заметила никаких признаков значительных жертв в этом районе. В Краматорске и его окрестностях, в том числе в районе городского морга, необычной активности нет".

В ответ на запрос CNN, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что это "нонсенс".

В комментарии для AP Череватый сказал, что российские удары по Краматорску нанесли ущерб только гражданской инфраструктуре, добавив: "Вооруженные силы Украины не пострадали".

Как пишет агентство, городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что повреждены две школы и восемь жилых домов.

Напомним

Семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке осуществили российские оккупационные войска ночью 8 января.

В минобороны рф подтвердили террористическую атаку по Краматорску, цинично заявив о “операции мести за Макеевку”. россия заявила, что "нашла" в зданиях общежитий училищ №28 более 700 военных и в общежитии №47 — более 600. “В результате удара якобы погибли более 600 украинских военных”.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспільному заявил, что заявление минобороны рф о поражениях больших скоплений личного состава украинских войск не соответствует действительности.