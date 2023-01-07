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Окупанти здійснили сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська цієї ночі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.

Окупанти здійснили сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці

Деталі

У Краматорську постраждали будівлі освітного закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив.

У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.

Крім того, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та смт Курахівка - пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

Цитата

"Ворог не припиняє тероризувати передусім цивільне населення, наносячи удари по важливим об'єктам інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян на нашій українській землі детально фіксуємо. Відповідь отримають усі, причетні до злочинів", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо 

Росіяни обстріляли Курахове та Бахмут: Кириленко показав наслідки.

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