Окупанти здійснили сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська цієї ночі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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У Краматорську постраждали будівлі освітного закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив.
У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.
Крім того, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та смт Курахівка - пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.
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"Ворог не припиняє тероризувати передусім цивільне населення, наносячи удари по важливим об'єктам інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян на нашій українській землі детально фіксуємо. Відповідь отримають усі, причетні до злочинів", - наголосив Кириленко.
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