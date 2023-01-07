Уночі росіяни обстріляли Курахове та Бахмут: Кириленко показав наслідки

Цитата

«Цієї ночі росіяни продовжували стріляти у центрі та на півночі області», - написав Кириленко у Telegram.

Деталі

За його словами, ситуація на ранок 7 січня наступна:



на Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв.

напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв.

на Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади.

напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади.

Доповнення

За 6 січня окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини, ще 7 людей в області дістали поранення.