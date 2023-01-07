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Уночі росіяни обстріляли Курахове та Бахмут: Кириленко показав наслідки

Київ • УНН

 • 512210 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Російські окупанти цієї ночі продовжували стріляти у центрі та на півночі Донеччини. У Бахмутській громаді рашисти вбили двох осіб. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Уночі росіяни обстріляли Курахове та Бахмут: Кириленко показав наслідки

Цитата

«Цієї ночі росіяни продовжували стріляти у центрі та на півночі області», - написав Кириленко у Telegram.

Деталі

За його словами, ситуація на ранок 7 січня наступна:

  • на Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв.
  • на Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади.

Доповнення

За 6 січня окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини, ще 7 людей в області дістали поранення.

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