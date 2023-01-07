Донецька область: окупанти вбили 2 мирних жителів, ще 7 поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. За 6 січня окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини, ще 7 людей в області дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 6 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччині: у Бахмуті та Красній Горі. Ще 7 людей в області дістали поранення", - наголосив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 5 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 3 людини в області дістали поранення.