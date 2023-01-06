Від рук окупантів на Донеччині загинув мирний житель, ще 3 — отримали поранення

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"За 5 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині — у Бахмуті. Ще 3 людини в області дістали поранення", — написав Кириленко.

Як зазначив голова ОВА, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

У ніч проти 6 січня окупаційна армія обстріляла акваторію Очаківської громади на Миколаївщині. Також під ворожим вогнем вкотре опинилася Нікопольщина. Там окупанти обстріляли дві громади.