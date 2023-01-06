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Окупати завдали артилерійські ударили по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 391721 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про обстріли на території акваторії Очаківської громади, передає УНН.

Окупати завдали артилерійські ударили по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині

Цитата

"Миколаївський район: учора, 5 січня, о 08:53 та 22:58 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — написав Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

У ніч проти 6 січня під ворожим вогнем вкотре опинилася Нікопольщина. Там окупанти обстріляли дві громади.

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