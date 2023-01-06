Важкою артилерією окупанти вночі обстріляли Нікопоський район
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в області. Під ворожим вогнем вкотре опинилася Нікопольщина, пише УНН.
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"Росіяни двічі завдали удари з важкої артилерії. З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. Люди неушкоджені", — написав Резніченко.
Як зазначили в ОВА, побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду.
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