Важкою артилерією окупанти вночі обстріляли Нікопоський район

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"Росіяни двічі завдали удари з важкої артилерії. З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську. Люди неушкоджені", — написав Резніченко.

Як зазначили в ОВА, побито кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Знищено господарчу споруду.

Нагадаємо

Українські військові відбили наступ російських військ в районі 13 населених пунктів Луганської та Донецької областей.