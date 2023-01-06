Тяжелой артиллерией оккупанты ночью обстреляли Никопоский район
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах в области. Под вражеским огнем еще раз оказался Никопольский район, пишет УНН.
Цитата
"Россияне дважды нанесли удары с тяжелой артиллерии. С десяток вражеских снарядов прилетели в две общины – Марганецкую и Красногригорьевскую. Люди невредимы", — написал Резниченко.
Как отметили в ОВА, избиты несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение.
Напомним
Украинские военные отразили наступление российских войск в районе 13 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.