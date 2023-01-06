Тяжелой артиллерией оккупанты ночью обстреляли Никопоский район

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"Россияне дважды нанесли удары с тяжелой артиллерии. С десяток вражеских снарядов прилетели в две общины – Марганецкую и Красногригорьевскую. Люди невредимы", — написал Резниченко.

Как отметили в ОВА, избиты несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение.

Напомним

Украинские военные отразили наступление российских войск в районе 13 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.