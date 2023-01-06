ЗСУ відбили наступ росіян в районі 13 населених пунктів Донбасу

Деталі

Розпочалася 317 доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Нагадаємо

Російські окупанти обороняються на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.