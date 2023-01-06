росіяни обороняються на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Російські окупанти обороняються на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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“Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється”, — йдеться в повідомленні.
Генштаб повідомляє також, що основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Доповнення
Українські військові відбили наступ російських військ в районі 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей.