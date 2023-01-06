росіяни обороняються на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб

Цитата

“Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — обороняється”, — йдеться в повідомленні.

Генштаб повідомляє також, що основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Доповнення

Українські військові відбили наступ російських військ в районі 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей.