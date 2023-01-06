россияне обороняются на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях – Генштаб

Цитата

“Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском — обороняется”, — говорится в сообщении.

Генштаб сообщает также, что основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Дополнение

Украинские военные отразили наступление российских войск в районе 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.