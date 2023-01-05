ЗСУ відбили наступ росіян в районі 16 населених пунктів Донбасу

Деталі

Розпочалася 316 доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.