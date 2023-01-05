ВСУ отбили наступление россиян в районе 16 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 316 сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь Днепропетровской области и Херсон. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Куп’янском направлениях после наступательных действий успеха не имел. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии соприкосновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.